Росіяни понад 60 разів ударили по Сумщині, зруйнували два будинки – ОВА
Неділя, 15 січня 2023, 00:54
Протягом минулого дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню Сумської області.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Внаслідок обстрілів поранений цивільний.
Живицький повідомив, що, зокрема, під обстрілами були такі громади:
Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів, 14 прильотів.
Хотінська громада: противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів.
А згодом росіяни ударили ще й з артилерії, 10 прильотів.
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Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття.
Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 – пошкоджені.
У Білопільській громаді 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів, 6 прильотів.