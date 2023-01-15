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Росіяни понад 60 разів ударили по Сумщині, зруйнували два будинки – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 00:54
фото наслідків обстрілів

Протягом минулого дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню Сумської області.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Внаслідок обстрілів поранений цивільний.

Живицький повідомив, що, зокрема, під обстрілами були такі громади:

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів, 14 прильотів.

Хотінська громада: противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів.

А згодом росіяни ударили ще й з артилерії, 10 прильотів.

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Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 – пошкоджені.

У Білопільській громаді 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів, 6 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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