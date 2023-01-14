Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне более 60 раз ударили по Сумской области, разрушили два дома – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 января 2023, 23:54
Россияне более 60 раз ударили по Сумской области, разрушили два дома – ОВА
фото последствий обстрелов

В течение прошлого дня россияне нанесли 63 удара по границе Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В результате обстрелов ранен гражданский.

Реклама:

Живицкий сообщил, что, в частности, под обстрелами были такие общины:

Шалыгинскую громаду враг обстрелял из минометов, 14 прилетов.

Хотинская община: противник вел минометный огонь, 14 прилетов.

ВИДЕО ДНЯ

А потом россияне ударили еще и из артиллерии, 10 прилетов.

В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина. Он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие.

Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 – повреждены.

В Белопольской громаде 25 вражеских мин разорвались на границе.

По Есманьской громаде россияне ударили из минометов, 6 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: