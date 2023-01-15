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Россияне более 60 раз ударили по Сумской области, разрушили два дома – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 00:54
фото последствий обстрелов

В течение прошлого дня россияне нанесли 63 удара по границе Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В результате обстрелов ранен гражданский.

Живицкий сообщил, что, в частности, под обстрелами были такие общины:

Шалыгинскую громаду враг обстрелял из минометов, 14 прилетов.

Хотинская община: противник вел минометный огонь, 14 прилетов.

А потом россияне ударили еще и из артиллерии, 10 прилетов.

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В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина. Он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие.

Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 – повреждены.

В Белопольской громаде 25 вражеских мин разорвались на границе.

По Есманьской громаде россияне ударили из минометов, 6 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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