У Китаї за місяць від Covid померли майже 60 тисяч людей

У суботу Китай повідомив про майже 60 000 смертей за місяць серед інфікованих коронавірусом.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю

Деталі: Видання зазначає, що підтвердженням цих цифр є безпрецедентний сплеск COVID-19, який став причиною переповнених лікарень і черг у крематорії. Проте уряд країни протягом декількох тижнів публікував мало даних про стан пандемії.

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Ці цифри все ще можуть не відображати точну кількість померлих, хоча уряд заявив, що "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності, схоже, минув.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану COVID-19, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з COVID-19.

У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику.