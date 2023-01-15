Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Китаї за місяць від Covid померли майже 60 тисяч людей

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 04:46
фото: pixabay

У суботу Китай повідомив про майже 60 000 смертей за місяць серед інфікованих коронавірусом.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю

Деталі: Видання зазначає, що підтвердженням цих цифр є безпрецедентний сплеск COVID-19, який став причиною переповнених лікарень і черг у крематорії. Проте уряд країни протягом декількох тижнів публікував мало даних про стан пандемії.

Ці цифри все ще можуть не відображати точну кількість померлих, хоча уряд заявив, що "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності, схоже, минув.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану COVID-19, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з COVID-19.

У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику.

Теми: КитайCovid-2019коронавірус
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування і поранені – ОВА

Міноборони закликало не спекулювати на темі Соледара

Американські чиновники вражені інноваціями українських військових – CNN

Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян

Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Усі новини...
Китай
Китай може замінити російське пальне на світових ринках після ембарго 5 лютого – Bloomberg
Історія Джека Ма: як власник Alibaba розгнівав Сі Цзіньпіня
Розширення заводу Tesla в Китаї під питанням через занепокоєння влади щодо Starlink – ЗМІ
Останні новини
03:52
Росія пришвидшує депортацію українців з окупованих територій – ЦНС
02:50
Нічний удар по Запоріжжю: госпіталізовано двох дітей
02:38
США передали Херсонщині потужні генератори
01:40
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування і поранені – ОВА
01:32
Окупаційна влада Севастополя заявила про збитий безпілотник
01:15
Міноборони закликало не спекулювати на темі Соледара
00:31
Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити
23:56
Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей
23:29
"Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку
23:25
Американські чиновники вражені інноваціями українських військових – CNN
Усі новини...