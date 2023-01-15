У Китаї за місяць від Covid померли майже 60 тисяч людей

У суботу Китай повідомив про майже 60 000 смертей за місяць серед інфікованих коронавірусом.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю

Деталі: Видання зазначає, що підтвердженням цих цифр є безпрецедентний сплеск COVID-19, який став причиною переповнених лікарень і черг у крематорії. Проте уряд країни протягом декількох тижнів публікував мало даних про стан пандемії.

Ці цифри все ще можуть не відображати точну кількість померлих, хоча уряд заявив, що "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності, схоже, минув.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану COVID-19, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з COVID-19.

У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику.