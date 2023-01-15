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В Китае за месяц от Covid умерли почти 60 тысяч человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 03:46
В Китае за месяц от Covid умерли почти 60 тысяч человек
фото: pixabay

В субботу Китай сообщил о почти 60 000 смертей за месяц среди инфицированных коронавирусом.

Источник: The Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая

Детали: Издание отмечает, что подтверждением этих цифр является беспрецедентный всплеск COVID-19, который стал причиной переполненных больниц и очередей в крематории. Однако правительство страны в течение нескольких недель публиковало мало данных о состоянии пандемии.

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Эти цифры все еще могут не отражать точное количество умерших, хотя правительство заявило, что "чрезвычайный пик" последнего всплеска заболеваемости, похоже, прошел.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, с 8 декабря погибло 5 503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек умерли от других заболеваний в сочетании с COVID-19.

В ведомстве заявили, что эти "смерти, связанные с COVID", произошли в больницах, а это означает, что все, кто умер дома, не были включены в эту статистику.

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Темы: КитайCovid-2019коронавирус
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