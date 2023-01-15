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В одному з ворожих батальйонів лишилося всього 30 вояк і 10 танків – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 07:50
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

В одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів лишилося всього 10 танків Т-80БВ і 30 вояк.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу.

З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників".

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Теми: війнаРосія
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