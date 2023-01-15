В одном из вражеских батальонов осталось всего 30 воинов и 10 танков – штаб
Воскресенье, 15 января 2023, 07:50
В одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов осталось всего 10 танков Т-80БВ и 30 воинов.
Источник: Генштаб
Дословно: "По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя.
Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков".
ВИДЕО ДНЯ