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В одном из вражеских батальонов осталось всего 30 воинов и 10 танков – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 06:50
В одном из вражеских батальонов осталось всего 30 воинов и 10 танков – штаб
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов осталось всего 10 танков Т-80БВ и 30 воинов.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя.

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Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков".

Темы: войнаРосcия
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