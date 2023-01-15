Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В одном из вражеских батальонов осталось всего 30 воинов и 10 танков – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 07:50
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов осталось всего 10 танков Т-80БВ и 30 воинов.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя.

Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики

Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения и раненые – ОВА

Американские чиновники поражены инновациями украинских военных – CNN

Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам

Yasno: Дефицит генерации электричества огромный, возможны длительные отключения

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и украинцев-коллаборантов

Все новости...
война
Ликвидированы еще более 600 российских вояк и 10 бронированных машин
Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды
Количество погибших в Днепре снова возросло
Последние новости
07:00
Силы обороны ударили по 15 районам сосредоточения и средствам ПВО врага – сводка
06:29
ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году
05:33
Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики
04:52
Эти преступления не останутся безнаказанными – Боррель об обстреле Днепра
03:52
Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий – ЦНС
02:50
Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей
02:38
США передали Херсонщине мощные генераторы
01:40
Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения и раненые – ОВА
01:32
Оккупационные власти Севастополя заявили о сбитом беспилотнике
01:15
Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара
Все новости...