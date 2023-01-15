Росіяни обстріляли Нікопольський район – 60 тисяч родин без води

Російські окупанти вночі на 15 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодили лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.

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У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, що живить насосну станцію мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин".

Деталі: Уточнюється, що втрат серед людей немає.