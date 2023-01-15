Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды

Российские оккупанты ночью на 15 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредили линию электропередач, которая питает насосную станцию водоканала.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов.

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей".

Детали: Уточняется, что потерь среди людей нет.