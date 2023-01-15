Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 07:29
Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды
ОПОРА ЛЭП, ФОТО иллюстративное, "Мост"

Российские оккупанты ночью на 15 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредили линию электропередач, которая питает насосную станцию водоканала.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов.

Реклама:

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей".

Детали: Уточняется, что потерь среди людей нет.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: