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Россияне обстреляли Никопольский район - 60 тысяч семей без воды

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 08:29
ОПОРА ЛЭП, ФОТО иллюстративное, "Мост"

Российские оккупанты ночью на 15 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредили линию электропередач, которая питает насосную станцию водоканала.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов.

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей".

Детали: Уточняется, что потерь среди людей нет.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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