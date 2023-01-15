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Ліквідовані ще понад 600 російських вояк та 10 броньованих машин

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 08:44
фото генштабу

Збройні сили ліквідували ще 630 російських вояк та 10 бойових броньованих машин за добу, повідомили у Генштабі.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3106 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2094 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+26),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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