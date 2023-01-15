Ліквідовані ще понад 600 російських вояк та 10 броньованих машин
Неділя, 15 січня 2023, 08:44
Збройні сили ліквідували ще 630 російських вояк та 10 бойових броньованих машин за добу, повідомили у Генштабі.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2094 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+26),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
Дані уточнюються.
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