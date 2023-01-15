Ліквідовані ще понад 600 російських вояк та 10 броньованих машин

Збройні сили ліквідували ще 630 російських вояк та 10 бойових броньованих машин за добу, повідомили у Генштабі.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3106 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,

артилерійських систем – 2094 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 219 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),

крилаті ракети ‒ 749 (+26),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Дані уточнюються.