Ликвидированы еще более 600 российских вояк и 10 бронированных машин

Вооруженные силы ликвидировали еще 630 российских вояк и 10 боевых бронированных машин за сутки, сообщили в Генштабе.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 115290 (+630) человек ликвидировано,

танков - 3106 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 219 (+0) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),

крылатые ракеты - 749 (+26),

корабли / катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,

специальная техника - 187 (+1).

Данные уточняются.