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Ликвидированы еще более 600 российских вояк и 10 бронированных машин

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 07:44
Ликвидированы еще более 600 российских вояк и 10 бронированных машин
фото генштаба

Вооруженные силы ликвидировали еще 630 российских вояк и 10 боевых бронированных машин за сутки, сообщили в Генштабе.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 115290 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 3106 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,
  • РСЗО - 437 (+0) ед,
  • средства ПВО - 219 (+0) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),
  • крылатые ракеты - 749 (+26),
  • корабли / катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
  • специальная техника - 187 (+1).

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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