Ликвидированы еще более 600 российских вояк и 10 бронированных машин
Воскресенье, 15 января 2023, 08:44
Вооруженные силы ликвидировали еще 630 российских вояк и 10 боевых бронированных машин за сутки, сообщили в Генштабе.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 115290 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 3106 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2094 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средства ПВО - 219 (+0) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 (+5),
- крылатые ракеты - 749 (+26),
- корабли / катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
- специальная техника - 187 (+1).
Данные уточняются.
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