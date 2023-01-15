Британія підтвердила, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90

В уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Британії.

Як зазначається, посадовці з питань оборони і безпеки Великої Британії вважають, що відкрилося вікно, в якому Росія відступає через проблеми з постачанням і падіння морального духу. Тому прем’єр Британії закликає союзників розгорнути заплановану на 2023 рік підтримку якнайшвидше, щоб досягти максимального ефекту.

"Відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії. Ескадрон з 14 танків відправиться в країну в найближчі тижні. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 AS90" - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони викладе подальші деталі цієї допомоги у Палаті громад у понеділок.

Найближчими днями Велика Британія також розпочне навчання військовослужбовців Збройних Сил України користуватися цими танками та гарматами, що є частиною більш широких зусиль, в рамках яких тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку у Британії протягом останніх шести місяців.

"Прем'єр-міністр чітко усвідомлює, що довга і статична війна слугує лише цілям Росії. Саме тому він та його міністри будуть говорити з нашими союзниками по всьому світу в найближчі дні та тижні, щоб посилити тиск на Путіна та забезпечити краще майбутнє для України" - заявив речник Даунінг-стріт.

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Напередодні річниці російського вторгнення прем’єр намагатиметься продемонструвати силу Великої Британії як міжнародного каталізатора, що має вплив у НАТО, G7, Об'єднаних експедиційних силах та інших організаціях.

В рамках цих зусиль, міністр оборони відвідає Естонію і Німеччину, щоб попрацювати з союзниками по НАТО та іншими міжнародними партнерами з метою прискорення надання військової підтримки Україні.

А міністр закордонних справ відвідає Сполучені Штати пізніше цього тижня, щоб обговорити, як Велика Британія і США можуть використати позицію як провідних прихильників України для активізації подальших міжнародних дій.

Він також відвідає Канаду - ще одну з найпалкіших прихильниць України - щоб обговорити тіснішу координацію міжнародних санкцій та наші скоординовані зусилля з посилення підтримки України.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішення Німеччини.

За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.