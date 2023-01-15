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Британия подтвердила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ AS90

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 08:37
Британия подтвердила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ AS90
Challenger 2, фото getty

В правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Великобритании.

Как отмечается, чиновники по вопросам обороны и безопасности Великобритании считают, что открылось окно, в котором Россия отступает из-за проблем с поставками и падения морального духа. Поэтому премьер Бриатнии призывает союзников развернуть запланированную на 2023 год поддержку как можно быстрее, чтобы достичь максимального эффекта.

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"Отправка танков Challenger 2 в Украину является началом изменения тактики поддержки со стороны Великобритании. Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели. Ожидается, что за ними прибудут около 30 AS90", - говорится в сообщении.

Министр обороны изложит дальнейшие детали этой помощи в Палате общин в понедельник.

В ближайшие дни Великобритания также начнет обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины пользоваться этими танками и пушками, что является частью более широких усилий, в рамках которых тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании в течение последних шести месяцев.

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"Премьер-министр четко осознает, что длинная и статичная война служит только целям России. Именно поэтому он и его министры будут говорить с нашими союзниками по всему миру в ближайшие дни и недели, чтобы усилить давление на Путина и обеспечить лучшее будущее для Украины", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Накануне годовщины российского вторжения премьер будет пытаться продемонстрировать силу Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенных экспедиционных силах и других организациях.

В рамках этих усилий, министр обороны посетит Эстонию и Германию, чтобы поработать с союзниками по НАТО и другими международными партнерами с целью ускорения предоставления военной поддержки Украине.

А министр иностранных дел посетит Соединенные Штаты позже на этой неделе, чтобы обсудить, как Великобритания и США могут использовать позицию как ведущих сторонников Украины для активизации дальнейших международных действий.

Он также посетит Канаду - еще одну из самых горячих сторонниц Украины - чтобы обсудить более тесную координацию международных санкций и наши скоординированные усилия по усилению поддержки Украины.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

Киев надеется, что это проложит путь для положительного решения Германии.

По данным агентства Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Темы: Великобританияоружие
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