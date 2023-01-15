Росія запланувала серію ІПСО та фейкових новин – розвідка

Головне управління розвідки повідомило, що Росія найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій, очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, фейкові новини будуть спрямовані на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

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За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

Розвідка закликає журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.