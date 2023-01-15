Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запланувала серію ІПСО та фейкових новин – розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 08:55
Росія запланувала серію ІПСО та фейкових новин – розвідка
Ілюстративне фото: Unsplash

Головне управління розвідки повідомило, що Росія найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій, очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, фейкові новини будуть спрямовані на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

Реклама:

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

Розвідка закликає журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаРосіявійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
розвідка
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: