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Россия запланировала серию ИПСО и фейковых новостей - разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 09:55
фото: Unsplash

Главное управление разведки сообщило, что Россия в ближайшее время попытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций, ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, фейковые новости будут направлены на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.

Разведка призывает журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Темы: разведкаРосcиявойнапропаганда
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