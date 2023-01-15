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Росіяни вранці обстріляли житловий квартал Херсона, є поранені

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 10:32
Росіяни вранці обстріляли житловий квартал Херсона, є поранені
один з обстрілів херсона, фото ілюстартивне, ова

Російські військові вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона, наразі відомо про 2 поранених, повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона.

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За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення".

Деталі: На місці працюють відповідні служби, подробиць наразі немає.

Теми: Херсонобстрілвійна
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