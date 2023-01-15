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Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 10:32
Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые
один из обстрелов херсона, фото иллюстративное, ова

Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, пока известно о 2 раненых, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.

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По предварительной информации, два человека получили ранения".

Детали: На месте работают соответствующие службы, подробностей пока нет.

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Темы: Херсонобстрелвойна
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