Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые

один из обстрелов херсона, фото иллюстративное, ова

Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, пока известно о 2 раненых, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.

По предварительной информации, два человека получили ранения".

Детали: На месте работают соответствующие службы, подробностей пока нет.