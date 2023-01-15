Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 11:32
один из обстрелов херсона, фото иллюстративное, ова

Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, пока известно о 2 раненых, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.

По предварительной информации, два человека получили ранения".

Детали: На месте работают соответствующие службы, подробностей пока нет.

Темы: Херсонобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала полномасштабной войны

дополнено от 01:40Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения

Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации

ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году

Американские чиновники поражены инновациями украинских военных – CNN

Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам

Все новости...
Херсон
Охранник херсонского застенка оккупантов пытался "залечь на дно" в Одессе
Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
ДТЭК возобновил работу деоккупированной солнечной электростанции на Херсонщине
Последние новости
10:48
Экспорт иранской нефти в декабре достиг самого высокого уровня с 2019 года – аналитики
10:32
фотоРоссияне ударили по детской больнице в Херсоне, за сутки в области – 3 погибших
10:13
Дело Приватбанка: суд рассматривает иск Гороховского о национализации
10:10
Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала полномасштабной войны
10:05
Кабмин ставит на "альтернативную мобильную генерацию": как это работает и спасет ли энергосистему
09:54
фотоГвардейский пес Лорд получил медаль после задержания вора
09:45
Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе
09:43
Австрия об уничтоженном РФ доме в Днепре: вопиющее нарушение международного права
09:40
дополнено от 01:40Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения
09:31
Босфор заблокирован: грузовое судно село на мель
Все новости...