Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые
Воскресенье, 15 января 2023, 11:32
Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, пока известно о 2 раненых, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
Источник: Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона.
По предварительной информации, два человека получили ранения".
Детали: На месте работают соответствующие службы, подробностей пока нет.