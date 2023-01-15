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У Молдові знайшли боєголовку ракети, збитої під час обстрілу з РФ

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 11:00
У Молдові знайшли боєголовку ракети, збитої під час обстрілу з РФ
фото МЗС молдови

Молдовські силовики виявили у Бричанському районі на кордоні з Україною боєголовку ракети, уламки якої виявили напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МВС Молдови.

Після виявлення вибухівки було запрошено групу інженерів з окремого батальйону Codru  Національної армії для проведення всебічного обстеження та визначення способу спільного втручання для усунення небезпеки.

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"Водночас, у зв'язку з ризиками, породженими існуванням вибухівки, зона захисту була збільшена, а команди національної поліції та прикордонної поліції вживають спеціальних заходів та забезпечують периметр безпеки, щоб не було ніякої небезпеки для населення" - йдеться у повідомленні.

Протягом ранку поліцейські патрулі інформували мешканців Павлівки та Ларги про необхідність дотримуватися дистанції та не наближатися до зони безпеки, запровадженої владою для захисту.

Також був перекритий доступ до району, де буде проводитися контрольований підрив.

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Водночас, українську владу також була поінформували про наявність вибухівки з боєголовки ракети, що розбилася.

За попередніми даними, бойова частина ракети була споряджена приблизно 80 кілограмами вибухової речовини.

Удень 14 січня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про вибухи в Київській, Львівській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Як повідомлялося,  уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.

Теми: Молдова
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