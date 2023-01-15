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В Молдове нашли боеголовку ракеты, сбитой во время обстрела из РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 11:00
В Молдове нашли боеголовку ракеты, сбитой во время обстрела из РФ
фото мид молдовы

Молдавские силовики обнаружили в Бричанском районе на границе с Украиной боеголовку ракеты, обломки которой обнаружили накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МВД Молдовы.

После обнаружения взрывчатки была приглашена группа инженеров из отдельного батальона Codru Национальной армии для проведения всестороннего обследования и определения способа совместного вмешательства для устранения опасности.

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"В то же время, в связи с рисками, порожденными существованием взрывчатки, зона защиты была увеличена, а команды национальной полиции и пограничной полиции принимают специальные меры и обеспечивают периметр безопасности, чтобы не было никакой опасности для населения", - говорится в сообщении.

В течение утра полицейские патрули информировали жителей Павловки и Ларги о необходимости соблюдать дистанцию и не приближаться к зоне безопасности, введенной властями для защиты.

Также был перекрыт доступ к району, где будет проводиться контролируемый подрыв.

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В то же время, украинские власти также были проинформированы о наличии взрывчатки из боеголовки разбившейся ракеты.

По предварительным данным, боевая часть ракеты была снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества.

Днем 14 января Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о взрывах в Киевской, Львовской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Как сообщалось, обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

Темы: Молдова
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