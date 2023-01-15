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В Молдове нашли боеголовку ракеты, сбитой во время обстрела из РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 12:00
фото мид молдовы

Молдавские силовики обнаружили в Бричанском районе на границе с Украиной боеголовку ракеты, обломки которой обнаружили накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МВД Молдовы.

После обнаружения взрывчатки была приглашена группа инженеров из отдельного батальона Codru Национальной армии для проведения всестороннего обследования и определения способа совместного вмешательства для устранения опасности.

"В то же время, в связи с рисками, порожденными существованием взрывчатки, зона защиты была увеличена, а команды национальной полиции и пограничной полиции принимают специальные меры и обеспечивают периметр безопасности, чтобы не было никакой опасности для населения", - говорится в сообщении.

В течение утра полицейские патрули информировали жителей Павловки и Ларги о необходимости соблюдать дистанцию и не приближаться к зоне безопасности, введенной властями для защиты.

Также был перекрыт доступ к району, где будет проводиться контролируемый подрыв.

В то же время, украинские власти также были проинформированы о наличии взрывчатки из боеголовки разбившейся ракеты.

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По предварительным данным, боевая часть ракеты была снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества.

Днем 14 января Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о взрывах в Киевской, Львовской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Как сообщалось, обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

Темы: Молдова
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