Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе
Неділя, 15 січня 2023, 12:45
Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер на 84-му році життя.
Джерело: "Грузія онлайн"
Деталі: Відомо, що актор останнім часом хворів.
Подробиць поки що не повідомляють.
Президент Володимир Зеленський назвав Кікабідзе другом, який завжди був поруч.
Довідково: Кікабідзе відомий своєю підтримкою України, називав війну справжнім геноцидом з боку Росії.
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У 2008 році Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби через окупацію Росією Південної Осетії, після цього він не виступав у Росії.