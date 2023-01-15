Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер на 84-му році життя.

Джерело: "Грузія онлайн"

Деталі: Відомо, що актор останнім часом хворів.

Подробиць поки що не повідомляють.

Президент Володимир Зеленський назвав Кікабідзе другом, який завжди був поруч.

Довідково: Кікабідзе відомий своєю підтримкою України, називав війну справжнім геноцидом з боку Росії.

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У 2008 році Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби через окупацію Росією Південної Осетії, після цього він не виступав у Росії.