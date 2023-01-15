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Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 12:45
фото риа новости

Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат  Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 84-м году жизни.

Источник: "Грузия онлайн"

Детали: Известно, что актер в последнее время болел.

Подробностей пока не сообщают.

Президент Владимир Зеленский назвал Кикабидзе другом, который всегда был рядом. 

Справка: Кикабидзе известен своей поддержкой Украины, называл войну настоящим геноцидом со стороны России.

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В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за оккупации Россией Южной Осетии, после этого он не выступал в России.

Темы: Грузиякино
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