Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 84-м году жизни.

Источник: "Грузия онлайн"

Детали: Известно, что актер в последнее время болел.

Подробностей пока не сообщают.

Президент Владимир Зеленский назвал Кикабидзе другом, который всегда был рядом.

Справка: Кикабидзе известен своей поддержкой Украины, называл войну настоящим геноцидом со стороны России.

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В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за оккупации Россией Южной Осетии, после этого он не выступал в России.