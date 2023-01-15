Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе
Воскресенье, 15 января 2023, 12:45
Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 84-м году жизни.
Источник: "Грузия онлайн"
Детали: Известно, что актер в последнее время болел.
Подробностей пока не сообщают.
Президент Владимир Зеленский назвал Кикабидзе другом, который всегда был рядом.
Справка: Кикабидзе известен своей поддержкой Украины, называл войну настоящим геноцидом со стороны России.
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В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за оккупации Россией Южной Осетии, после этого он не выступал в России.