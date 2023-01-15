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У Дніпрі кількість загиблих зросла до 23, ще близько 40 – зниклі безвісти

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 13:08
У Дніпрі кількість загиблих зросла до 23, ще близько 40 – зниклі безвісти
ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА, УП

За даними ДСНС, станом на 13:15 відомо про 23 загиблих внаслідок удару російською ракетою по Дніпрі.

Джерело: міськрада з посиланням на ДСНС

Деталі: Травмовані 72 особи, з них 13 дітей, врятовані – 39.

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Отримані 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

Рятувальники уточнюють, що внаслідок удару зруйновані конструкції 2 під'їздів з 9 по 2 поверхи (попередньо зруйновані 72 квартири повністю та пошкоджені понад 230 квартир).

Всього у будинку 18  під’їздів по 36 квартир у кожному. Загальна кількість мешканців – 1100 осіб.

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Досі продовжується "проливання трьох окремих осередків пожеж, роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів".

Теми: Дніпро
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