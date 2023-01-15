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В Днепре количество погибших возросло до 23, еще около 40 - пропавшие без вести

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 14:08
ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА, УП

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:15 известно о 23 погибших в результате удара российской ракетой по Днепру.

Источник: горсовет со ссылкой на ГСЧС

Детали: Травмированы 72 человека, из них 13 детей, спасены - 39.

Получены 43 сообщения о без вести пропавших лицах.

Спасатели уточняют, что в результате удара разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этажи (предварительно разрушены 72 квартиры полностью и повреждены более 230 квартир).

Всего в доме 18 подъездов по 36 квартир в каждом. Общее количество жителей - 1100 человек.

До сих пор продолжается "проливание трех отдельных очагов пожаров, работы по поиску людей под завалами и демонтаж опасных конструктивных элементов".

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Темы: Днепр
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