В Днепре количество погибших возросло до 23, еще около 40 - пропавшие без вести

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:15 известно о 23 погибших в результате удара российской ракетой по Днепру.

Источник: горсовет со ссылкой на ГСЧС

Детали: Травмированы 72 человека, из них 13 детей, спасены - 39.

Получены 43 сообщения о без вести пропавших лицах.

Спасатели уточняют, что в результате удара разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этажи (предварительно разрушены 72 квартиры полностью и повреждены более 230 квартир).

Всего в доме 18 подъездов по 36 квартир в каждом. Общее количество жителей - 1100 человек.

До сих пор продолжается "проливание трех отдельных очагов пожаров, работы по поиску людей под завалами и демонтаж опасных конструктивных элементов".