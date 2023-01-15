Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 16:40
Михайло Мудрик, фото з сайту "Челсі"

Донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Джерело: гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, сайт "Челсі", Суспільне спорт

Дослівно Палкін: "Сьогодні "Шахтар" підписав угоду про перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Клуб отримає 70 млн євро та ще 30 млн як бонуси. Рекордна угода в історії українського футболу, яка показала, що наші гравці можуть мати вартість не меншу, ніж найкращі футболісти світу".

Дослівно "Челсі": "Михайло Мудрик завершив свій перехід з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" після узгодження особистих умов з клубом.

Український легіонер, якому на початку цього місяця виповнилося 22 роки, підписав контракт з "синіми" на вісім з половиною років, щоб закріпити свій переїзд на "Стемфорд Брідж"".

Деталі: Як пише Суспільне спорт, перехід до "Челсі" трапився на фоні тривалої саги з переходом Мудрика до "Арсеналу". Перемовини щодо трансферу українця тривали у кілька етапів: на першу пропозицію у розмірі 65 мільйонів євро (40 мільйонів – гарантована сума, 25 мільйонів – бонуси) – донецький клуб відповів відмовою. Зрештою, остаточна пропозиція була суттєво підвищена – за інформацією Фабріціо Романо, гарантована сума збільшилася до 70 мільйонів євро, тоді як бонуси – залишилися на рівні 20-25 мільйонів.

Проте згодом у трансфер Мудрика до "Арсеналу" втрутився "Челсі". У суботу, 14 січня, журналіст Фабріціо Романо та видання The Athletic повідомили, що саме на пропозицію лондонців припав "Шахтар".

ВІДЕО ДНЯ

Згодом інформацію про перемовини "Челсі" та "Шахтаря" щодо трансферу Мудрика підтвердили обидва клуби у своїх соцмережах.

Трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу. Попередній рекорд, який належав Андрієві Шевченку (43,88 млн євро), 22-річний півзахисник випередив майже вдвічі.

Трансфер Мудрика входить до топ-5 найдорожчих в історії "Челсі". Більше лондонці платили лише за голкіпера Кепу Аррісабалагу (80 мільйонів євро), захисника Веслі Фофана (84 мільйони євро), півзахисника Кая Гаверця (80 мільйонів євро) та форварда Ромелу Лукаку (113 мільйонів євро).

Теми: футболспортгроші
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам

Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

Нардепу від "ЄС" оголосили підозру

"Укренерго": Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 9 областях – аварійні відключення

відеоУкраїнські військові прибули в США навчатися на Patriot - ЗМІ

Усі новини...
футбол
Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?
Роналду перейшов у саудівський клуб
Помер зірка футболу Пеле
Останні новини
17:02
Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат
16:57
опитуванняБільш впевнені у своїх силах: як змінився моральний стан українців у 2022 році
16:47
фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"
16:46
Слова прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" визнали фразою 2022 року в Литві
16:46
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
16:44
Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії
16:35
Близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам – звіт
16:20
фотоМАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб запобігти ядерній аварії
16:19
У Києві відкрили безоплатний коворкінг для школярів
16:15
Ольга Бесхмельниціна очолила правління Української кіноакадемії
Усі новини...