Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

Донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Джерело: гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, сайт "Челсі", Суспільне спорт

Дослівно Палкін: "Сьогодні "Шахтар" підписав угоду про перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Клуб отримає 70 млн євро та ще 30 млн як бонуси. Рекордна угода в історії українського футболу, яка показала, що наші гравці можуть мати вартість не меншу, ніж найкращі футболісти світу".

Дослівно "Челсі": "Михайло Мудрик завершив свій перехід з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" після узгодження особистих умов з клубом.

Український легіонер, якому на початку цього місяця виповнилося 22 роки, підписав контракт з "синіми" на вісім з половиною років, щоб закріпити свій переїзд на "Стемфорд Брідж"".

Деталі: Як пише Суспільне спорт, перехід до "Челсі" трапився на фоні тривалої саги з переходом Мудрика до "Арсеналу". Перемовини щодо трансферу українця тривали у кілька етапів: на першу пропозицію у розмірі 65 мільйонів євро (40 мільйонів – гарантована сума, 25 мільйонів – бонуси) – донецький клуб відповів відмовою. Зрештою, остаточна пропозиція була суттєво підвищена – за інформацією Фабріціо Романо, гарантована сума збільшилася до 70 мільйонів євро, тоді як бонуси – залишилися на рівні 20-25 мільйонів.

Проте згодом у трансфер Мудрика до "Арсеналу" втрутився "Челсі". У суботу, 14 січня, журналіст Фабріціо Романо та видання The Athletic повідомили, що саме на пропозицію лондонців припав "Шахтар".

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Згодом інформацію про перемовини "Челсі" та "Шахтаря" щодо трансферу Мудрика підтвердили обидва клуби у своїх соцмережах.

Трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу. Попередній рекорд, який належав Андрієві Шевченку (43,88 млн євро), 22-річний півзахисник випередив майже вдвічі.

Трансфер Мудрика входить до топ-5 найдорожчих в історії "Челсі". Більше лондонці платили лише за голкіпера Кепу Аррісабалагу (80 мільйонів євро), захисника Веслі Фофана (84 мільйони євро), півзахисника Кая Гаверця (80 мільйонів євро) та форварда Ромелу Лукаку (113 мільйонів євро).