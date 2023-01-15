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Мудрик перешел в "Челси" за рекордные для Украины деньги

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 15:40
Мудрик перешел в Челси за рекордные для Украины деньги
Михаил Мудрик, фото с сайта "Челси"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик подписал контракт с лондонским "Челси" за рекордную для Украины сумму – 70 млн евро и еще 30 млн бонусов.

Источник: гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в Facebook, сайт "Челси", Суспільне спорт

Дословно Палкин: "Сегодня "Шахтер" подписал соглашение о переходе Михаила Мудрика в "Челси". Клуб получит 70 млн евро и еще 30 млн в качестве бонусов. Рекордная сделка в истории украинского футбола, которая показала, что наши игроки могут иметь стоимость не меньшую, чем лучшие футболисты мира".

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Дословно "Челси": "Михаил Мудрик завершил свой переход из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" после согласования личных условий с клубом.

Украинский легионер, которому в начале этого месяца исполнилось 22 года, подписал контракт с "синими" на восемь с половиной лет, чтобы закрепить свой переезд на "Стэмфорд Бридж"".

Детали: Как пишет Суспільне спорт, переход в "Челси" случился на фоне длительной саги с переходом Мудрика в "Арсенал". Переговоры по трансферу украинца продолжались в несколько этапов: на первое предложение в размере 65 миллионов евро (40 миллионов - гарантированная сумма, 25 миллионов - бонусы) - донецкий клуб ответил отказом. В конце концов, окончательное предложение было существенно повышено - по информации Фабрицио Романо, гарантированная сумма увеличилась до 70 миллионов евро, тогда как бонусы - остались на уровне 20-25 миллионов.

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Однако впоследствии в трансфер Мудрика в "Арсенал" вмешался "Челси". В субботу, 14 января, журналист Фабрицио Романо и издание The Athletic сообщили, что именно на предложение лондонцев согласился "Шахтер".

Впоследствии информацию о переговорах "Челси" и "Шахтера" по трансферу Мудрика подтвердили оба клуба в своих соцсетях.

Трансфер Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола. Предыдущий рекорд, который принадлежал Андрею Шевченко (43,88 млн евро), 22-летний полузащитник превысил почти вдвое.

Трансфер Мудрика входит в топ-5 самых дорогих в истории "Челси". Больше лондонцы платили только за голкипера Кепу Аррисабалагу (80 миллионов евро), защитника Уэсли Фофана (84 миллиона евро), полузащитника Кая Гаверца (80 миллионов евро) и форварда Ромелу Лукаку (113 миллионов евро).

Темы: футболспортденьги
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