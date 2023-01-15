Сапери підірвали боєголовку ракети, яка впала у Молдові

Команда саперів разом із представниками міністерства внутрішніх справ Молдови провела контрольований вибух ракети, що впала 14 січня біля села Ларга, яке розташоване на кордоні з Чернівецькою областю України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Завдання виконали в умовах максимальної безпеки", - повідомили в МВС Молдови.

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Також у міністерстві зазначили, що ніхто з місцевих жителів не постраждав, а тепер сапери усунули небезпеку, що загрожувала їм. Зараз армія і представники МВС обстежують територію навколо, щоб зібрати всі уламки.

"Усі зібрані деталі та докази з місця інциденту передадуть спеціалізованим прокурорам", - зазначили в МВС.

Удень 14 січня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про вибухи в Київській, Львівській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

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Як повідомлялося, уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.