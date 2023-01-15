Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сапери підірвали боєголовку ракети, яка впала у Молдові

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 16:50
підрив боєголовки ракети, фото МАІ

Команда саперів разом із представниками міністерства внутрішніх справ Молдови провела контрольований вибух ракети, що впала 14 січня біля села Ларга, яке розташоване на кордоні з Чернівецькою областю України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Завдання виконали в умовах максимальної безпеки", - повідомили в МВС Молдови.

Також у міністерстві зазначили, що ніхто з місцевих жителів не постраждав, а тепер сапери усунули небезпеку, що загрожувала їм. Зараз армія і представники МВС обстежують територію навколо, щоб зібрати всі уламки.

"Усі зібрані деталі та докази з місця інциденту передадуть спеціалізованим прокурорам", - зазначили в МВС.

Удень 14 січня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про вибухи в Київській, Львівській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Як повідомлялося,  уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Молдоваракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам

Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

Нардепу від "ЄС" оголосили підозру

"Укренерго": Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 9 областях – аварійні відключення

відеоУкраїнські військові прибули в США навчатися на Patriot - ЗМІ

Усі новини...
Молдова
У Молдові знайшли боєголовку ракети, збитої під час обстрілу з РФ
Санду: Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову
На територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети
Останні новини
17:02
Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат
16:57
опитуванняБільш впевнені у своїх силах: як змінився моральний стан українців у 2022 році
16:47
фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"
16:46
Слова прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" визнали фразою 2022 року в Литві
16:46
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
16:44
Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії
16:35
Близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам – звіт
16:20
фотоМАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб запобігти ядерній аварії
16:19
У Києві відкрили безоплатний коворкінг для школярів
16:15
Ольга Бесхмельниціна очолила правління Української кіноакадемії
Усі новини...