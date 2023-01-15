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Саперы взорвали боеголовку ракеты, которая упала в Молдове

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 15:50
Саперы взорвали боеголовку ракеты, которая упала в Молдове
подрыв боеголовки ракеты, фото МАІ

Команда саперов вместе с представителями министерства внутренних дел Молдовы провела контролируемый взрыв ракеты, упавшей 14 января возле села Ларга, которое расположено на границе с Черновицкой областью Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Задачу выполнили в условиях максимальной безопасности", - сообщили в МВД Молдовы.

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Также в министерстве отметили, что никто из местных жителей не пострадал, а теперь саперы устранили опасность, угрожавшую им. Сейчас армия и представители МВД обследуют территорию вокруг, чтобы собрать все обломки.

"Все собранные детали и доказательства с места инцидента будут переданы специализированным прокурорам", - отметили в МВД.

Днем 14 января Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о взрывах в Киевской, Львовской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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Как сообщалось, обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

Темы: Молдоваракетный удар
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