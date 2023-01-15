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Посол у Німеччині вважає, що без німецьких танків подальша деокупація України неможлива

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 17:27
Посол у Німеччині вважає, що без німецьких танків подальша деокупація України неможлива
Олексій Макеєв, фото з Facebook

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін якомога швидше передати Києву танки Leopard 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Німецьке озброєння, німецькі танки життєво важливі", - заявив дипломат.

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"У нас украй мало часу для дискусій. Ми очікуємо, що і наші союзники розуміють це і вчинять правильно", - додав він.

Макеєв зазначив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих Росією українських територій неможливе.

Він чітко дав зрозуміти, що будь-яке подальше зволікання коштуватиме життів українців: "Німецька зброя рятує життя".

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"Німецькі зенітні комплекси допомагають нам перехоплювати ракети, а німецькі танки допоможуть нам звільняти території. І тих звірств, які чинять там російські окупаційні війська, буде менше", - переконаний Олексій Макеєв.

Як повідомлялося, німецький збройовий концерн Rheinmetall, за словами його керівника, не зможе поставити танки Leopard Україні раніше 2024 року навіть якщо уряд Німеччини вже завтра ухвалить рішення про їх передачу.

Теми: Німеччиназброявійнадеокупація
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