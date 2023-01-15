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Посол в Германии считает, что без немецких танков дальнейшая деоккупация Украины невозможна

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 18:27
Алексей Макеев, фото из Facebook

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее передать Киеву танки Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны", - заявил дипломат.

"У нас крайне мало времени для дискуссий. Мы ожидаем, что и наши союзники понимают это и поступят правильно", - добавил он.

Макеев отметил, что без танков Leopard дальнейшее отвоевание оккупированных Россией украинских территорий невозможно.

Он четко дал понять, что любое дальнейшее промедление будет стоить жизней украинцев: "Немецкое оружие спасает жизни".

"Немецкие зенитные комплексы помогают нам перехватывать ракеты, а немецкие танки помогут нам освобождать территории. И тех зверств, которые совершают там российские оккупационные войска, будет меньше", - убежден Алексей Макеев.

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Как сообщалось, немецкий оружейный концерн Rheinmetall, по словам его руководителя, не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года даже если правительство Германии уже завтра примет решение об их передаче.

Темы: Германияоружиевойнадеоккупация
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