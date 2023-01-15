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Херсон: росіяни обстріляли приміщення Червоного Хреста і дитячий центр, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 18:35
наслідки обстрілу Херсона 15 січня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

У неділю росіяни в Херсоні обстріляли приміщення Червоного Хреста та центр реабілітації дітей з інвалідністю, а також обʼєкт критичної інфраструктури.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно Янушевич: "Російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів сталася пожежа. Нині над її ліквідацією працюють рятувальники.

Також ворог поцілив і в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.

Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли рашисти й приватні та багатоквартирні будинки.

Атакували й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

На цю годину відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу".

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наслідки обстрілу Херсона 15 січня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Деталі: Кирило Тимошенко нагадав, що під час обстрілу цієї ж будівлі Червоного Хреста у Херсоні в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко.

Теми: Херсонвійна
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