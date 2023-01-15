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Херсон: россияне обстреляли помещение Красного Креста и детский центр, есть раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 18:35
последствия обстрела Херсона 15 января, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В воскресенье россияне в Херсоне обстреляли помещение Красного Креста и центр реабилитации детей с инвалидностью, а также объект критической инфраструктуры.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно Янушевич: "Российские оккупанты обстреляли помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар. Сейчас над его ликвидацией работают спасатели.

Также враг попал и в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Обстреляли рашисты и частные и многоквартирные дома.

Атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

На этот час известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь".

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последствия обстрела Херсона 15 января, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Детали: Кирилл Тимошенко напомнил, что во время обстрела этого же здания Красного Креста в Херсоне в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко.

Темы: Херсонвойна
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