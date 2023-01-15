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Окупанти обороняються на трьох напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 17:53
Окупанти обороняються на трьох напрямках – зведення Генштабу
українські військові, фото Генштабу ЗСУ

Російські війська обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках, водночас наступають на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється".

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Деталі: Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів.  Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А українські ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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