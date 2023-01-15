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Оккупанты обороняются на трех направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 18:53
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Российские войска обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, при этом наступают на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется".

Детали: В течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка на Луганщине.

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На Бахмутском направлении обстреляны позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривне, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за недостатка койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям противовоздушной обороны противника. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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