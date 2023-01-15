Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обороняются на трех направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 17:53
Оккупанты обороняются на трех направлениях – сводка Генштаба
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Российские войска обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, при этом наступают на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется".

Реклама:

Детали: В течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка на Луганщине.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривне, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за недостатка койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям противовоздушной обороны противника. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: