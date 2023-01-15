Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
Українські військові повільно, але просуваються вперед на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Що стосується напрямку з Харківської області, Сватівсько-Кремінського, важко, метр за метром, але просуваються вперед Сили оборони України, наносять вогневе ураження постійно.
Там щодня в окупантів гине просто десятками особовий склад і кожного дня декілька одиниць важкої техніки знищується".
Деталі: Гайдай також повідомив, що на напрямку Білогорівки з боку Донецької області "там стабільно повністю відбиваються всі спроби атакувати з боку російсько-окупаційних військ".
"Більш того, там нормально закріпилися наші захисники. І на даний момент загрози прориву немає", - сказав очільник ОВА.