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Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 18:23
Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
скріншот deepstatemap

Українські військові повільно, але просуваються вперед на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Що стосується напрямку з Харківської області, Сватівсько-Кремінського, важко, метр за метром, але просуваються вперед Сили оборони України, наносять вогневе ураження постійно.

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Там щодня в окупантів гине просто десятками особовий склад і кожного дня декілька одиниць важкої техніки знищується".

Деталі: Гайдай також повідомив, що на напрямку Білогорівки з боку Донецької області "там стабільно повністю відбиваються всі спроби атакувати з боку російсько-окупаційних військ".

"Більш того, там нормально закріпилися наші захисники. І на даний момент загрози прориву немає", - сказав очільник ОВА.

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Теми: Луганська областьвійна
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