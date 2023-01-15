Силы обороны продвигаются на направлении Сватово-Кременная – Гайдай

Украинские военные медленно, но продвигаются вперед на направлении Сватово-Кременная на Луганщине.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Что касается направления из Харьковской области, Сватовско-Креминского, трудно, метр за метром, но продвигаются вперед Силы обороны Украины, наносят огневое поражение постоянно.

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Там ежедневно у оккупантов погибает просто десятками личный состав и каждый день несколько единиц тяжелой техники уничтожается".

Детали: Гайдай также сообщил, что на направлении Белогоровки со стороны Донецкой области "там стабильно полностью отбиваются все попытки атаковать со стороны российско-оккупационных войск".

"Более того, там нормально закрепились наши защитники. И на данный момент угрозы прорыва нет", - сказал глава ОГА.