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Росіяни пошкодили школу і дитсадок на Сумщині

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 22:23
наслідки обстрілу Білопільської громади Сумщини 15 січня, фото з Facebook Живицького

У неділю росіяни завдали 44 ударів по прикордонню Сумщини, пошкоджено школу та дитсадок.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади".

Деталі: Краснопільська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 12 прильотів.

А також із безпілотника скинув дві вибухівки.

По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки.

 
наслідки обстрілу Білопільської громади Сумщини 15 січня, фото з Facebook Живицького

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони Росії, 3 прильоти.

ВІДЕО ДНЯ

По Хотінській громаді противних стріляв із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці.

У всіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.

Теми: Сумська областьвійнаосвіта
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