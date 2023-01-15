Россияне повредили школу и детсад на Сумщине

В воскресенье россияне нанесли 44 удара по пограничью Сумщины, повреждены школа и детсад.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "Россияне в течение дня нанесли 44 удара по пограничью Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины".

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Детали: Краснопольская община: враг обстрелял приграничье из минометов, 12 прилетов.

А также с беспилотника сбросил две взрывчатки.

По Белопольской общине россияне открывали минометный огонь, 15 прилетов. Повреждена школа и гараж в селе Павловки.

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последствия обстрела Белопольской общины Сумщины 15 января, фото из Facebook Живицкого

Середино-Будская община: был минометный обстрел со стороны России, 3 прилета.

По Хотинской общине противник стрелял из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.