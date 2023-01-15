Американські чиновники вражені інноваціями українських військових – CNN

Винахідливість українських військових на полі бою вразила американських чиновників, а Україна стала бойовою лабораторією для пошуку дешевих, але ефективних рішень.

Джерело: CNN із посиланням на неназваних американських посадовців

Деталі: Видання зазначає, що Україна за час повномасштабної війни розробила десятки інновацій на полі бою, "часто знаходячи дешеві рішення для дорогих проблем".

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Так, наведення артилерії під час контрнаступу восени здійснювалося за допомогою українського програмного забезпечення, яке широко використовується на легкодоступних планшетах і смартфонах. Мобільний додаток подає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, що допомагає підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі.

Американські офіційні особи, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним у наведенні вогню української артилерії на російські цілі.

"Маленькі пластикові дрони, що тихо гудуть над головою, скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери тепер виготовляють запчастини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. Техніки перетворили звичайні пікапи на мобільні ракетні установки. Інженери з'ясували, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29, допомагаючи українським військово-повітряним силам продовжувати літати після дев'яти місяців війни", - пише видання.

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Воно згадує, що Україна навіть розробила власну протикорабельну зброю "Нептун" на основі радянських ракетних конструкцій, яка може вражати російський флот з відстані майже 200 миль.

"Така українська винахідливість вразила американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" (MacGyver – американський серіал про винахідника – ред.) рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більшим і складнішим західним озброєнням", - пише CNN.

Хоча посадовці США та інших західних країн не завжди мають повне уявлення про те, як саме працюють українські системи, створені на замовлення, значною мірою тому, що вони не перебувають на місцях - як чиновники, так і аналітики кажуть, що Україна стала справжньою бойовою лабораторією для пошуку дешевих, але ефективних рішень.

"Їхні інновації просто неймовірно вражають", - сказав директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Крім того, видання зазначає, що війна в Україні надала Сполученим Штатам і їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як їхні власні системи озброєнь працюють в умовах інтенсивного використання і які боєприпаси обидві сторони використовують для здобуття перемог.

Україна є "абсолютно лабораторією зброї в усіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами. Це бойові випробування в реальних умовах", - сказало джерело, знайоме з західною розвідкою.

Зазначається, що деякі гучні системи, надані українцям - такі як безпілотник Switchblade 300 і ракета, призначена для ураження ворожих радіолокаційних систем - виявилися менш ефективними на полі бою, ніж очікувалося, за словами американського офіцера з військових операцій, а також за даними нещодавнього дослідження британського аналітичного центру.

Але легка реактивна система залпового вогню М142 американського виробництва, або HIMARS, мала вирішальне значення для успіху України - навіть незважаючи на те, що офіційні особи отримали цінні уроки щодо частоти технічного обслуговування цих систем, необхідного при такому інтенсивному використанні, пише CNN.

Те, як Україна використовувала свої обмежені запаси ракет HIMARS для того, щоб спричинити хаос в російському командуванні і контролі, завдаючи ударів по командних пунктах, штабах і складах постачання, було вражаючим, сказав представник оборонного відомства, додавши, що військові лідери вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років.

Українці також здійснили тактичні нововведення, які вразили західних чиновників. Так, протягом перших тижнів війни українське командування адаптувало свої операції до використання невеликих груп піхоти під час російського наступу на Київ.