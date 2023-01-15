Американские чиновники поражены инновациями украинских военных – CNN

Изобретательность украинских военных на поле боя поразила американских чиновников, а Украина стала боевой лабораторией для поиска дешевых, но эффективных решений.

Источник: CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников

Детали: Издание отмечает, что Украина за время полномасштабной войны разработала десятки инноваций на поле боя, "часто находя дешевые решения для дорогих проблем".

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Так, наведение артиллерии во время контрнаступления осенью осуществлялось с помощью украинского программного обеспечения, которое широко используется на легкодоступных планшетах и смартфонах. Мобильное приложение подает спутниковые и другие разведывательные изображения в алгоритм наведения в режиме реального времени, что помогает подразделениям на передовой направлять огонь на конкретные цели.

Американские официальные лица, знакомые с этим инструментом, говорят, что он оказался очень эффективным в наведении огня украинской артиллерии на российские цели.

"Маленькие пластиковые дроны, тихо гудящие над головой, сбрасывают гранаты и другие боеприпасы на российские войска. 3D-принтеры теперь изготавливают запчасти, чтобы солдаты могли ремонтировать тяжелую технику в полевых условиях. Техники превратили обычные пикапы в мобильные ракетные установки. Инженеры выяснили, как прикрепить сложные американские ракеты к старым советским истребителям, таким как МиГ-29, помогая украинским военно-воздушным силам продолжать летать после девяти месяцев войны", - пишет издание.

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Оно упоминает, что Украина даже разработала собственное противокорабельное оружие "Нептун" на основе советских ракетных конструкций, которое может поражать российский флот с расстояния почти 200 миль.

"Такая украинская изобретательность поразила американских чиновников, которые высоко оценили способность Киева находить "макгайверские" (MacGyver - американский сериал об изобретателе - ред.) решения для своих нужд на поле боя, которые заполняют важные тактические пробелы, оставленные более крупным и сложным западным вооружением", - пишет CNN.

Хотя официальные лица США и других западных стран не всегда имеют полное представление о том, как именно работают украинские системы, созданные на заказ, в значительной степени потому, что они не находятся на местах – как чиновники, так и аналитики говорят, что Украина стала настоящей боевой лабораторией для поиска дешевых, но эффективных решений.

"Их инновации просто невероятно впечатляют", - сказал директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, издание отмечает, что война в Украине предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений работают в условиях интенсивного использования и какие боеприпасы обе стороны используют для одержания побед.

Украина является "абсолютно лабораторией оружия во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя индустриально развитыми странами. Это боевые испытания в реальных условиях", - сказал источник, знакомый с западной разведкой.

Отмечается, что некоторые громкие системы, предоставленные украинцам - такие как беспилотник Switchblade 300 и ракета, предназначенная для поражения вражеских радиолокационных систем - оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось, по словам американского офицера по военным операциям, а также по данным недавнего исследования британского аналитического центра.

Но легкая реактивная система залпового огня М142 американского производства, или HIMARS, имела решающее значение для успеха Украины - даже несмотря на то, что чиновники получили ценные уроки относительно частоты технического обслуживания этих систем, необходимого при таком интенсивном использовании, пишет CNN.

То, как Украина использовала свои ограниченные запасы ракет HIMARS для того, чтобы вызвать хаос в российском командовании и контроле, нанося удары по командным пунктам, штабам и складам снабжения, было впечатляющим, сказал представитель оборонного ведомства, добавив, что военные лидеры будут изучать этот опыт в течение многих лет.

Украинцы также осуществили тактические нововведения, которые поразили западных чиновников. В частности, в течение первых недель войны украинское командование адаптировало свои операции к использованию небольших групп пехоты во время российского наступления на Киев.