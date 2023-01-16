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Росіяни вдарили по Запоріжжю: 5 поранених, є руйнування

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 08:40
Росіяни вдарили по Запоріжжю: 5 поранених, є руйнування
наслідки обстрілів, фото з телеграм Куртєва

Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, у результаті чого 5 людей, серед яких 2 дітей, дістали поранення. 

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю".

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Деталі: Старух зазначив, що внаслідок удару є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Доповнено: Вранці 16 січян Тимошенко уточнив, що ракета влучила поряд з п’ятиповерховим будинком у Запоріжжі – у результаті від уламків скла постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини (9 та 15 років).

Дітей госпіталізували.  

У будинку вибиті вікна, але опорні конструкції, за словами Тимошенка, не постраждали. 

У Запорізькому районі ракета влучила на територію підприємства – на місці виникла пожежа. 

Інформації про постраждалих немає.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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