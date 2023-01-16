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Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 09:40
последствия обстрелов, фото из телеграмм Куртева

Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, в результате чего 5 человек, среди которых 2 детей, получили ранения.

Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram 

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду".

Детали: Старух отметил, что в результате удара есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

Дополнено: Утром 16 января Тимошенко уточнил, что ракета попала рядом с пятиэтажным домом в Запорожье – в результате от осколков стекла пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка (9 и 15 лет).

Детей госпитализировали. 

В доме выбиты окна, но опорные конструкции, по словам Тимошенко, не пострадали.

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В Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия – на месте возник пожар.

Информации о пострадавших нет.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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