Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения
Ночью 16 января россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, в результате чего 5 человек, среди которых 2 детей, получили ранения.
Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду".
Детали: Старух отметил, что в результате удара есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.
Дополнено: Утром 16 января Тимошенко уточнил, что ракета попала рядом с пятиэтажным домом в Запорожье – в результате от осколков стекла пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка (9 и 15 лет).
Детей госпитализировали.
В доме выбиты окна, но опорные конструкции, по словам Тимошенко, не пострадали.
В Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия – на месте возник пожар.
Информации о пострадавших нет.