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США передали Херсонщині потужні генератори

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 02:38
ілюстративне фото з телеграм Янушевича

5 потужних американських генераторів на 35 кВт встановлять на свердловинах у Новоолександрівській громаді Херсонської області для забезпечення водопостачання.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Агентства США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади".

Деталі: Янушевич зазначив, що ці генератори будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.

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Теми: Херсонська областьелектроенергіяСША
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