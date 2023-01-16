США передали Херсонщині потужні генератори
Понеділок, 16 січня 2023, 02:38
5 потужних американських генераторів на 35 кВт встановлять на свердловинах у Новоолександрівській громаді Херсонської області для забезпечення водопостачання.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Ярослав Янушевич
Пряма мова: "Агентства США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади".
Деталі: Янушевич зазначив, що ці генератори будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.
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