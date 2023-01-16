Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США передали Херсонщине мощные генераторы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 01:38
США передали Херсонщине мощные генераторы
иллюстративное фото из телеграмм Янушевича

5 мощных американских генераторов на 35 кВт установят на скважинах в Новоалександровской громаде Херсонской области для обеспечения водоснабжения.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую громаду".

Реклама:

Детали: Янушевич отметил, что эти генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах громады.

Темы: Херсонская областьэлектроэнергияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: