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США передали Херсонщине мощные генераторы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 02:38
иллюстративное фото из телеграмм Янушевича

5 мощных американских генераторов на 35 кВт установят на скважинах в Новоалександровской громаде Херсонской области для обеспечения водоснабжения.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую громаду".

Детали: Янушевич отметил, что эти генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах громады.

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Темы: Херсонская областьэлектроэнергияСША
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