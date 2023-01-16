США передали Херсонщине мощные генераторы
Понедельник, 16 января 2023, 01:38
5 мощных американских генераторов на 35 кВт установят на скважинах в Новоалександровской громаде Херсонской области для обеспечения водоснабжения.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич
Прямая речь: "Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую громаду".
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Детали: Янушевич отметил, что эти генераторы будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах громады.