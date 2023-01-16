Росія пришвидшує депортацію українців з окупованих територій – ЦНС

Загарбники нарощують темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Режим Путіна збільшує темпи депортації українців з ТОТ під проводом "евакуації".

Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області та Краснодарський край РФ.

За доброю російською традицію кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки".

Деталі: У Центрі зазначають, що росіяни все більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

ЦНС уточнює: "Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої евакуації росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".

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