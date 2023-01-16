Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 03:52
Фото Максима Стрельника

Захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев с ВОТ под предлогом "эвакуации".

Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ.

По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития".

Детали: В Центре отмечают, что россияне все больше людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

ЦНС уточняет: "Отметим, что для создания основы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Помогите мне". История депортации подростка, которого удалось вернуть в Украину

Темы: Росcияоккупациядепортация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский

В Киеве шли на грани графика отключений, чтобы не стало еще хуже – Yasno

За должность директора НАБУ дальше будут бороться 22 кандидата

Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent

фото, видеоБритания предоставила Украине пакет помощи: танки Challenger 2 позволят перейти к изгнанию войск РФ

Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200

Все новости...
Росcия
Удар по Днепру: количество погибших возросло до 35
ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году
Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу на поле боя – военные аналитики
Последние новости
02:43
Украинка обыграла россиянку на Australian Open, несмотря на крики фанатов с флагом России и футболками с Путиным
01:59
Белград проверит информацию об участии сербов в войне на стороне России
01:29
В результате удара по Днепру разрушено более 200 квартир – ОП
00:31
Глава МИД Австрии призывает "не перегнуть палку" в отношениях с Россией
00:19
Сумщина: россияне за сутки обстреляли две приграничные громады
23:55
Украина возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией
23:54
Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский
23:45
В Румынии подтвердили российское происхождение ракетного двигателя, который вымыло на пляж
23:39
Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет "оборонные плоды"
23:17
Командующий армии Британии: Помощь Украине оправдана, но она ослабит британские войска
Все новости...