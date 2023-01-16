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Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 02:52
Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий – ЦНС
Фото Максима Стрельника

Захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев с ВОТ под предлогом "эвакуации".

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Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ.

По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития".

Детали: В Центре отмечают, что россияне все больше людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

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ЦНС уточняет: "Отметим, что для создания основы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию".

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Темы: Росcияоккупациядепортация
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