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ISW спрогнозував сценарії "рішучих стратегічних дій Росії" у війні проти України в 2023 році

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 05:29
ISW спрогнозував сценарії рішучих стратегічних дій Росії у війні проти України в 2023 році
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували стратегію дій російських військ у війні проти України у 2023 році.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті припускають, що "рішучі стратегічні дії Росії" у 2023 році можуть проявлятися в декількох можливих варіантах, які не є взаємовиключними.

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За першим сценарієм, російські війська можуть спробувати провести великий наступ у районі Луганської області.

Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою метою Кремля і є однією з найбільш досяжних (хоча все ще дуже складних) цілей Росії, враховуючи, що Донецька та Луганська області є логістично найлегшими територіями для захоплення Росією.

У той же час ISW продовжує оцінювати, що російські війська навряд чи проведуть наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях.

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За іншим сценарієм, російська оборонна операція буде застосована з метою розгрому українського контрнаступу.

Наприкінці 2022 року Кремль передислокував значні військові підрозділи з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та створив польові укріплення в Луганській області, а також у Бєлгородській та Курській областях Росії.

Оскільки українські сили мають намір провести контрнаступ у 2023 році, Росія прагне уникнути ще однієї значної поразки, подібної до розгрому в Харківській області або відходу з міста Херсон.

В ISW припускають, що російські сили можуть прагнути успішно розгромити український контрнаступ і позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил.

Такі російські рішучі дії в разі їхнього успіху "можуть потім дозволити російським військам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані і виснажені українські сили", – ідеться у звіті аналітиків.

Разом з тим аналітики не виключають застосування Росією і першого, і другого сценаріїв.

"Російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до більш масштабних дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції", – зазначають експерти.

Теми: Росіявійна
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