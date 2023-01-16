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ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 05:29
ISW спрогнозировал сценарии решительных стратегических действий России в войне против Украины в 2023 году
ФОТО МиНОБОРОНы РФ

Эксперты Института изучения войны (ISW) спрогнозировали стратегию действий российских войск в войне против Украины в 2023 году.

Источник: ISW

Детали: В институте предполагают, что "решительные стратегические действия России" в 2023 году могут проявляться в нескольких возможных вариантах, которые не являются взаимоисключающими.

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По первому сценарию, российские войска могут попытаться провести большое наступление в районе Луганской области.

Полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальной военной целью Кремля и является одной из наиболее достижимых (хотя все еще очень сложных) целей России, учитывая, что Донецкая и Луганская области являются логистически самыми легкими территориями для захвата Россией.

В то же время ISW продолжает оценивать, что российские войска вряд ли проведут наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях.

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По другому сценарию, российская оборонительная операция будет применена с целью разгрома украинского контрнаступления.

В конце 2022 года Кремль передислоцировал значительные военные подразделения с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создал полевые укрепления в Луганской области, а также в Белгородской и Курской областях России.

Поскольку украинские силы намерены провести контрнаступление в 2023 году, Россия стремится избежать еще одного значительного поражения, подобного разгрому в Харьковской области или отхода из города Херсон.

В ISW предполагают, что российские силы могут стремиться успешно разгромить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных украинских сил.

Такие российские решительные действия в случае их успеха "могут затем позволить российским войскам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы", - говорится в отчете аналитиков.

Вместе с тем аналитики не исключают применения Россией и первого, и второго сценариев.

"Российские войска могут готовиться к большой наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции", - отмечают эксперты.

Темы: Росcиявойна
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