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Сили оборони вдарили по 15 районах зосередження і засобах ППО ворога – зведення

Понеділок, 16 січня 2023, 06:00
Сили оборони вдарили по 15 районах зосередження і засобах ППО ворога – зведення
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки біля 16 населених пунктів, уразили 15 районів ворога, його засоби ППО і РЕБ.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі".

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Деталі: Минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Пстраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.

У той же час підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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