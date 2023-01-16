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Силы обороны ударили по 15 районам сосредоточения и средствам ПВО врага – сводка

Понедельник, 16 января 2023, 07:00
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки возле 16 населенных пунктов, поразили 15 районов врага, его средства ПВО и РЭБ.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополовка, Спирное, Соль, Бахмут, Клищеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка на Луганщине.

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На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Озаряновка, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Меловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривне, Малая Токмачка, Степное, Плавни, Щербаки и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львовское, Садовое и Херсон.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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