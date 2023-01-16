Вночі ворог накрив з важкої артилерії громади Нікопольського району

наслідки обстрілів, фото з телеграм Резніченка

Вночі 16 січня росіяни кілька разів обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Деталі: За даними ОВА, щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків і господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід.