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Вночі ворог накрив з важкої артилерії громади Нікопольського району

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 07:51
наслідки обстрілів, фото з телеграм Резніченка

Вночі 16 січня росіяни кілька разів обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Деталі: За даними ОВА, щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків і господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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