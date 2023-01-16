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Ночью враг накрыл из тяжелой артиллерии громады Никопольского района

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 07:51
последствия обстрелов, фото из телеграмм Резниченко

Ночью 16 января россияне несколько раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали: По данным ОВА, по меньшей мере 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригорьевскую громады.

В результате обстрелов люди не пострадали.

В Червоногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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